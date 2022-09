Die spanischen Behörden kippen die verbleibenden Corona-Einreisebeschränkungen. An diesem Dienstag ist eine aktualisierte Verordnung der Hygieneschutzmaßnahmen in Kraft getreten. Personen, die per Flugzeug oder Seeweg in das Land reisen, müssen generell keinen Gesundheitsnachweis mehr erbringen. Dies gelte sowohl für Reisende aus Drittstaaten als auch für Personen, die mit dem Schiff anreisen, meldet die spanische Behörde Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

In der Vergangenheit musste vor der Einreise ein Formular von Spain Travel Health ausgefüllt werden, das bei Kontrollen am Flughafen geprüft wurde. Eingetragen werden mussten persönliche Informationen, Aufenthaltsort, Gesundheitsnachweis und Impfstatus. Auf der Internetseite heißt es dazu: „Ab Dienstag, 20. September 2022 ist das Portal Spain Travel Health nicht mehr verfügbar. Es ist nicht mehr notwendig, das Gesundheitskontrollformular auszufüllen, um nach Spanien zu reisen, oder den QR-Code am Ankunftsflughafen vorzulegen.“

Kreuzfahrtschiffe: Corona-Vorschriften variieren je nach Reederei

Nach der neuen Verordnung entfallen die Nachweise auch für Passagiere von Schiffen. Die Vorschriften der Reedereien bleiben bestehen. So handhaben es die Kreuzfahrt-Riesen:

Vorschriften für Reisende auf Kreuzfahrtschiffen: Aida

Kein Impfnachweis für Personen unter 18 Jahren erforderlich.

Kein Impfnachweis für Personen, die weniger als 15 Tage mit dem Kreuzfahrtschiff reisen

Impfnachweis (zwei Impfungen einschließlich Booster): Mindestens 16 Tage an Board eines Schiffs

Pflicht für alle Gäste: Negativer Corona-Test vor Reiseantritt

Tui Cruises

Kein Impfnachweis: Reisen im Mittelmeeraum

Pflicht für alle Gäste: Negativer Corona-Schnelltest sowie Negativer PCR-Test

MSC Cruises

Impfnachweis (zwei Impfungen): Alle Gäste

Pflicht für alle Gäste: Negativer Corona-Test, der nicht selbst durchgeführt wurde

Royal Caribbean

Kein Impfnachweis: Kinder unter zwölf Jahren

Kein Corona-Test: Bei Reisen unter zehn Tagen und Impfnachweis, Kinder unter elf Jahren

Corona-Test: Drei Tage vor Reisebeginn, falls die Person ungeimpft ist

Das passiert bei einem Corona-Verdachtsfall in Spanien

Zeigt ein Reisender Symptome, die auf eine Corona-Infektion hindeuten, soll laut den spanischen Behörden weiterhin eine eine medizinische Untersuchung durchgeführt werden. Wird eine Infektion bestätigt, folgt gegebenenfalls eine Kontaktnachverfolgung.

Außerdem kann ein Corona-Test weiterhin angeordnet und durchgeführt werden, wenn ein Passagier aus einem Hochrisikoland einreist.