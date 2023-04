Spaniens Altkönig Juan Carlos wieder in Abu Dhabi Juan Carlos hat seinen Besuch in der Heimat beendet, der diesmal wesentlich geräuschfreier verlief, als sein erster Besuch. Über ein Treffen mit seinem Sohn ... dpa

Juan Carlos, ehemaliger König von Spanien, steigt in Vitoria in ein Privatflugzeug. Pablo González/EUROPA PRESS/dpa

Madrid/Abu Dhabi -Spaniens umstrittener Altkönig Juan Carlos ist nach einem siebentägigen Heimatbesuch wieder in Abu Dhabi. Der Privatjet „Royal Jet 22“ mit dem Ex-Monarchen an Bord landete am Dienstagabend in der Hauptstadt des Emirats Abu Dhabi und der Vereinigten Arabischen Emirate, wie spanische Medien unter anderem unter Berufung auf den Online-Flugtracker Flightaware berichteten.