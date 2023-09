Spaniens Parlament stimmt heute erneut über neuen Regierungschef ab

Das Parlament in Spanien stimmt angesichts unklarer Mehrheitsverhältnisse am Freitag erneut über den neuen Regierungschef ab. Es gilt als nahezu sicher, dass Wahlsieger Alberto Núñez Feijóo von der konservativen Volkspartei (PP) auch die zweite Abstimmung verlieren und keine ausreichende Mehrheit erhalten wird.



Bei einer ersten Abstimmung am Mittwoch hatte Feijóo bereits die absolute Mehrheit verfehlt. 178 Abgeordnete hatten gegen ihn und 172 für ihn gestimmt. Da sich die Positionen der Parteien seither nicht verändert haben, wird damit gerechnet, dass Feijóo die nun ausreichende einfache Mehrheit ebenfalls verfehlt. Denn wenn alle Abgeordneten anwesend sind und sich niemand der Stimme enthält, liegt auch die einfache Mehrheit der insgesamt 350 Abgeordneten bei 176 Stimmen.

Bei der Parlamentswahl im Juli wurde die PP zwar stärkste Kraft und Feijóo anschließend von König Felipe VI. mit der Regierungsbildung beauftragt. Obwohl der PP-Chef sich die Unterstützung der rechtsextremen Partei Vox sowie einer Handvoll weiterer Abgeordneter sichern konnte, fehlen ihm nach wie vor vier Stimmen für eine Mehrheit. Mittlerweile wird damit gerechnet, dass der König den sozialdemokratischen Amtsinhaber Pedro Sánchez mit der Regierungsbildung beauftragen wird. Sollte auch Sánchez keine Mehrheit zustande bringen, gäbe es Neuwahlen.