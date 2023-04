Sparkassen-Einbruch in Strausberg am Ostermontag: Schaden hoch Mehrere Täter steigen in Strausberg (Märkisch-Oderland) in eine Sparkasse ein und verlassen sie mit großen Taschen. In einem silbernen Auto ergreifen sie die Flucht. dpa

Polizeikräfte vor der Sparkasse in Strausberg (Märkisch-Oderland). Morris Pudwell

Strausberg -Mehrere bislang unbekannte Täter sind am Ostermontag in eine Bank in Strausberg im Landkreis Märkisch-Oderland eingebrochen. Sie sollen diese nach Aussagen von Zeugen mit mehreren großen Taschen verlassen haben, wie ein Polizeisprecher am Montagabend mitteilte.