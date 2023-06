Die Polizei Berlin fahndet aktuelle nach einem Mann, der zu zwei Raubüberfällen auf eine Bankfiliale am Alexanderplatz in Mitte angestiftet haben soll. Die Taten ereigneten sich am 21. und 24. März 2022.

Am Donnerstag veröffentlichten die Ermittler Bilder des Verdächtigen aus einer Überwachungskamera und baten die Bevölkerung um Mithilfe bei seiner Identifizierung.

Die Polizei fahndet nach diesem Mann. Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Einer der Banküberfälle war erfolgreich, der andere misslang. Bei dem ersten Überfall flüchtete ein Täter mit Geld. Bei dem zweiten Überfall, wenige Tage später, verlangte ein 23-Jähriger in der Sparkasse am Schalter Geld. Dabei hielt er die Hand in der Manteltasche und zeigte sie nach vorn. Die Angestellte drückte den Alarmknopf, ging ins Hinterzimmer und ließ den Mann stehen. Kurz darauf erschien die Polizei, die ihm die Hände fesselte.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664 - 574116 (während der Bürozeiten) bzw. unter (030) 4664 - 571100 (außerhalb der Bürozeit), per E-Mail an mailto:dir5k41@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.