Berliner Jusos nach der Wahl: „Keine große Oppositions-Romantik“ Die Wiederholungswahl in Berlin könnte das bestehende Regierungsbündnis erschüttern. Die Jusos wollen nicht in die Opposition gehen. dpa

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, verlässt das Podium. Wird die SPD in Berlin an der Macht bleiben? Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Die Jugendorganisation der SPD hat sich gegen eine Oppositionsrolle der Partei in Berlin ausgesprochen. „Ehrlich gesagt herrscht bei uns Jusos keine große Oppositions-Romantik“, sagte die Berliner Co-Vorsitzende Sinem Taşan-Funke am Montag im RBB-Inforadio. „Wir glauben nicht, dass diese Stadt eine bessere wird, wenn Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sich von der Regierung zurückziehen“, so Taşan-Funke. Zuvor hatte Berlins Fraktions- und Landeschef Raed Saleh eine Oppositionsrolle für die SPD nicht ausgeschlossen.