Kühnert: Bayern ist größtes „Reichsbürger-Biotop“

Nach der bundesweiten Terror-Razzia kritisiert Kevin Kühnert die Zustände in Bayern. Reichsbürger finde man dort auch beim Verfassungsschutz.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat die bayerische Regierung wegen der großen Zahl von sogenannten Reichsbürgern im Freistaat kritisiert. „Die Staatsregierung muss sich die Frage gefallen lassen, wie Bayern zum Reichsbürger-Biotop Nummer Eins in Deutschland werden konnte“, sagte er den Zeitungen der Mediengruppe Bayern am Sonntag.

Reichsbürger seien im letzten Halbjahresbericht des bayerischen Verfassungsschutzes nur im Zusammenhang mit Schulgründungen und Informationsveranstaltungen erwähnt worden, nicht aber als teils gewaltbereite Waffenträger. Dies sei bezeichnend, betonte Kühnert.

Reichsbürger auch beim bayerischen Verfassungsschutz

Bayernweit wurden Ende September rund 5200 Personen der Reichsbürger-Szene zugeordnet – das bedeutet, dass knapp ein Viertel aller bundesweit bekannten „Reichsbürger“ in Bayern lebt. Deutschlandweit sehen sich laut Bundesamt für Verfassungsschutz 23.000 Personen als Reichsbürger – sie erkennen die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht an.

Zuletzt wurde bekannt, dass auch bei der bayerischen Polizei und dem bayerischen Verfassungsschutz Beamte beschäftigt sind, die der staatsfeindlichen Bewegung zugeordnet werden. Insgesamt sind laut dem Innenministerium in München 13 Beamte und drei Arbeitnehmer bekannt, die weiter beim Freistaat beschäftigt sind, zugleich aber Bezüge zur „Reichsbürger“-Szene haben. „16 staatsbedienstete Verfassungsfeinde sind dabei nur die Spitze eines tausende Personen großen Eisbergs“, mahnte Kühnert.

CSU-Generalsekretär Martin Huber wies die Kritik des SPD-Generalsekretärs indes zurück. „Nirgends wird so konsequent gegen Reichsbürger vorgegangen wie in Bayern“, so Huber.

Im Zuge einer bundesweiten Razzia gegen die Reichsbürger-Szene hatten Ermittler Anfang Dezember zahlreiche Wohnungen durchsucht und dabei auch zahlreiche illegale Waffen beschlagnahmt. Den zunächst 25 festgenommenen Verschwörern wird vorgeworfen, als Teil einer terroristischen Vereinigung einen Putsch vorbereitet zu haben. Zu ihnen gehört auch die Richterin und frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkeman, die noch vor kurzem in Berlin als Zivilrichterin tätig war.