Bericht: Franz Müntefering in Berlin am Herzen operiert

Der frühere SPD-Vorsitzende Franz Müntefering hat sich nach Informationen der Bild-Zeitung in der Berliner Charité einer Operation am Herzen unterzogen. „Es wird noch eine Weile dauern, bis er wieder ganz fit ist, aber wir sind voller Zuversicht und Dankbarkeit. Mein Mann hat einen ungebrochen starken Lebenswillen“, sagte seine Ehefrau, die SPD-Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering, der Zeitung. Der 83-Jährige selbst ließ der Bild ausrichten: „Mein Herz schlägt links und kräftig. Dank an das tolle Team in der Klinik.“

Franz Müntefering war in seiner langjährigen Karriere unter anderem SPD-Parteivorsitzender, Bundestagsfraktionschef und Arbeitsminister. Von diesem Amt trat er 2007 zurück, um seine damalige todkranke Ehefrau Ankepetra Müntefering zu pflegen.