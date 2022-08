Die Berliner SPD hat sich dafür ausgesprochen, das 9-Euro-Ticket in Berlin zu verlängern, heißt es in einem RBB-Artikel. Nach dem Bericht, der sich auf Parteikreise beruft, solle das vergünstigte 9-Euro-Ticket bis zum Jahresende gelten. Der Vorschlag solle den Berliner Koalitionspartnern, den Grünen und der Linken, am Freitag unterbreitet werden.

Die SPD habe zudem die Hoffnung, dass der Bund das billige Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr mitfinanzieren könnte, wenn es zu Beginn des neuen Jahres auslaufe, heißt es weiter.

Nach der 9-Euro-Aktion müssen Fahrgäste bundesweit ab September nicht nur wieder die normalen Tarife bezahlen – zum Teil stehen auch wieder Preiserhöhungen an. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter großen Verkehrsverbünden.

Das 9-Euro-Ticket können Fahrgäste letztmalig im August bundesweit im Nahverkehr nutzen. Dann endet die vom Bund finanzierte Aktion nach drei Monaten. Sie sollte Pendler angesichts hoher Energiepreise entlasten, und sie sollte sie bewegen, vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.