Forscher haben das Material einer Speerspitze aus der Bronzezeit analysiert und sind zu einem Ergebnis gekommen, das eine kleine Sensation ist: Die Spitze wurde aus meteorischem Eisen gefertigt. Das berichten die Forscher im Journal of Archaeological Science. Demnach stammt die Speerspitze aus der späten Bronzezeit etwa 900 bis 800 Jahre vor Christus. Gefunden wurde sie im 19. Jahrhundert bei Mörigen in der Schweiz. Seitdem lagert sie im Bernischen Historischen Museum.

Wie die Forscher im Journal schreiben, konnten Menschen in der Bronzezeit noch keine Objekte aus Eisen fertigen. Deswegen blieb ihnen nur, auf Metalle von Meteoriten zurückzugreifen. Bemerkenswert ist, dass den Menschen wahrscheinlich schon damals bewusst war, dass das meteoritische Eisen aus dem All stammt. „Vieles deutet darauf hin, dass die Menschen beobachtet haben, wie Meteoriten vom Himmel fielen, sich dann am Material bedienten und zum Beispiel Waffen daraus fertigten“, sagt der Leiter der Abteilung Mineralogie und Meteoriten des Bernischen Historischen Museum, Beda Hofmann, im Gespräch mit der Berliner Zeitung.

Pharao Tutanchamun hatte meteorische Speerspitzen im Grab

In ganz Europa, Asien und Afrika kenne man nur 50 historische Objekte, die aus Eisen aus dem Weltall gefertigt seien, sagt Hofmann. Davon seien allein 13 im Grab des ägyptischen Pharaos Tutanchamun gefunden worden. Eben diese Häufung deute darauf hin, dass den Menschen sehr früh klar war, wie besonders das Material ist.

Die Forscher führten die Analyse mit einer Methode durch, die noch nie zuvor bei archäologischen Meteoritenfundstücken angewendet wurde. Das Eisen aus dem diese Speerspitze gefertigt ist, stammt laut den Forschern wahrscheinlich von einem Meteoriten, der etwa 1500 Jahre vor Christus im heutigen Estland einschlug.

Er enthält das radioaktive Isotop Aluminum-26, das in der frühen Zeit unseres Sonnensystems um die Sonne herum entstand, auf der Erde aber nicht zu finden ist. Der Meteorit zersplitterte bei seinem Aufprall auf der Erde in Teile, die in etwa die gleiche Größe haben, wie auch die Speerspitze. Vermutlich gelangte sie dann über europäische Handelsrouten in die Schweiz. Denn schon damals, vermuten die Forscher, gab es in den baltischen Ländern Handel mit Bernstein.