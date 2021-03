Oberrasen - Ein Kalb ist in Südtirol in eine Güllegrube gefallen – für die Feuerwehr ein etwas unappetitlicher Einsatz. Ein Retter im Pustertal musste in voller Schutzmontur inklusive Sauerstoffflasche in die Grube hinabsteigen, anschließend konnten die Helfer das Tier „behutsam aus seiner misslichen Lage“ befreien, wie die Freiwillige Feuerwehr Oberrasen am Sonntag auf Twitter mitteilte. Das Kalb war zwar vollkommen verschmiert mit Odel, aber unverletzt. Es sei über ein Gitter, das sich zu einer automatischen Entmistungsanlage öffnete, in die Grube gefallen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Südtirols Feuerwehren haben ein ❤️ für Tiere - #EINSATZINFO: FF Oberrasen - 14.03.21 - 🐂 Kalb in Güllegrube versunken. Das Tier konnte behutsam und unverletzt aus seiner misslichen Lage befreit werden. pic.twitter.com/CGmjJQ43mC — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) March 14, 2021