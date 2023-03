Spektakulärer US-Mordfall: Lebenslange Haft für Ex-Anwalt Murdaugh Der Mordfall hielt die Menschen in den USA über sechs Wochen lang in Atem. Hat der ehemalige Rechtsanwalt selbst seine Frau und seinen Sohn umgebracht? dpa

Alex Murdaugh (M) wird von Hilfssheriffs zum Colleton County Courthouse geführt. Chris Carlson/AP

Washington/Walterboro -Sein Fall sorgte weltweit für Schlagzeilen und diente als Stoff für True-Crime-Serien: Der Ex-Anwalt Alex Murdaugh ist in einem aufsehenerregenden Mordprozess in den USA zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Es sei einer der beunruhigendsten Fälle, die er je erlebt habe, sagte Richter Clifton Newman am Freitag im Gerichtssaal in Walterboro im US-Bundesstaat South Carolina.