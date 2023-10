Spendengala für Kinder in Not mit zahlreichen Promis

Berlin -Zahlreiche Prominente aus Medien, Kultur, Wirtschaft und Politik sind am Donnerstagabend zu einer Spendengala in Berlin zusammengekommen. Auf dem roten Teppich vor der „Tribute to Bambi“-Gala waren etwa Pop-Sänger Sasha oder Schauspielerin Nastassja Kinski zu sehen.

Bei dem jährlichen Charity-Event - einer Initiative von Hubert Burda Media - wird Geld für Kinder und Jugendliche in Not gesammelt. In diesem Jahr stehen drei Hilfsprojekte im Fokus: Die baden-württembergische Familienherberge Lebensweg, die Familien mit schwerkranken Kindern eine Auszeit bietet, der Verein High Five aus München, in dem benachteiligte Kinder sportpädagogisch unterstützt werden, und das Programm Kiez Kids der Berliner Help Stiftung, die Kinder aus suchtkranken Familien unterstützt, wie die Veranstalter mitteilten.

Die Tribute to Bambi Stiftung konnte seit 2001 nach eigenen Angaben mehr als elf Millionen Euro an Geld- und Sachspenden sammeln.