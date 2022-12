Spendenrat erwartet gutes Spendenjahr 2022 - Sorge vor 2023 Das Leben ist in Deutschland in den vergangenen Monaten teurer geworden. Verbraucher merken das im Supermarkt, an der Tankstelle, beim Strompreis. Bleibt Gel... dpa

Berlin -Das Spendenaufkommen von Privatleuten in Deutschland ist auch dank der großen Hilfsbereitschaft für Menschen aus der Ukraine in den ersten drei Quartalen 2022 stabil geblieben. Von Januar bis September gaben Deutsche ab zehn Jahren rund 3,8 Milliarden Euro für wohltätige Zwecke. Das ist in etwa so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie aus einer Erhebung im Auftrag des Deutschen Spendenrates hervorgeht. Sie wurde am Donnerstag in Berlin vorgestellt.