Eilentscheidung: Sperrung der Friedrichstraße für Autos ist rechtswidrig

Seit August 2020 ist die Friedrichstraße zwischen der Leipziger und der Französischen Straße gesperrt. In der Fahrbahnmitte wurde ein provisorischer Fahrradstreifen eingerichtet. dpa/Wolfgang Kumm

Für Autos verboten: Das gilt seit mehr als zwei Jahren für einen rund 500 Meter langen Abschnitt der Friedrichstraße in Mitte. Senat und Bezirk haben dort den motorisierten Verkehr verbannt, um eine Flaniermeile für Fußgänger und einen provisorischen Radfahrstreifen einzurichten. Doch nun haben die Verfechter der umstrittenen Neugestaltung einen Dämpfer bekommen.

„Die Sperrung der Friedrichstraße für Kraftfahrzeuge ist nach einer Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin rechtswidrig.“ So steht es in der Mitteilung zu dem Beschluss der 11.Kammer, der am Dienstag bekanntgegeben wurde. Dies gelte bis zum Abschluss des derzeit laufenden Verfahrens, mit dem das Bezirksamt Mitte das Teilstück endgültig für Kraftfahrzeuge dichtmachen möchte, hieß es. Doch daraus folgt nicht, dass die Verbotsschilder sofort abgeschraubt werden müssen, hieß es.

Eine Einzelhändlerin aus dem Umfeld der Friedrichstraße war vor Gericht gezogen. Seitdem das Teilstück zwischen der Leipziger und der Französischen Straße für Kraftfahrzeuge nicht mehr nutzbar sei, habe sich die Verkehrssituation verschlechtert, und ihr Geschäft sei nun schlechter erreichbar. Anja Schröder, Weinhändlerin in der Charlottenstraße, ist im Aktionsbündnis „Rettet die Friedrichstraße“ aktiv. Das Bündnis, aber auch der Verband „Die Mitte“ lehnt die jetzige Gestaltung der Straße ab.

Abschnitt blieb auch nach Ende des Verkehrsversuchs gesperrt

Nach Probeläufen hatte die damalige Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz angeordnet, dass der Abschnitt Schauplatz eines Versuchs zur Verkehrsberuhigung werden soll. Von August 2020 an wurde er für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Vorübergehend, wie versichert wurde. Ein Teil der Fahrbahn ist den Fußgängern zugeschlagen worden, deren Bereich sich von 3,50 auf 8,50 Meter Breite erweiterte. Sitzgelegenheiten, Vitrinen und 65 Bäume in Kübeln wurden aufgestellt. In der Mitte wurde mit gelbem Klebeband ein Radfahrstreifen markiert.

Offiziell dauerte der Versuch, der von der Straßenverkehrsordnung gedeckt war, bis zum 31. Oktober 2021 an. Die Sperrung blieb aber darüber hinaus gültig – und sie dauert an.

Zwar hat die Senatsverwaltung, die inzwischen von Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) geleitet wird, die straßenrechtliche Teileinziehung des aktuell gesperrten Teilstücks beantragt. Ziel ist es, die Widmung als öffentliche Straße, die auch dem motorisierten Verkehr offensteht, zu ändern. Motorisierter Verkehr soll nicht mehr zulässig sein, eine Umwandlung in einen Fußgängerbereich wurde angekündigt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Doch die Verbotsschilder blieben stehen.

„Zur Überbrückung des Zeitraums bis zum Abschluss des Teileinziehungsverfahrens erließ die Senatsverwaltung eine verkehrsrechtliche Anordnung, mit der die Aufrechterhaltung der Sperrung der Friedrichstraße für den motorisierten Verkehr verfügt wurde“, teilte das Verwaltungsgericht am Dienstag mit. „Zur Begründung führte sie an, die Anordnung sei ‚im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung‘ nötig, um „die positiven Aspekte des Verkehrsversuchs bis zur Teileinziehung zu erhalten‘“.

Ist das die Friedrichstraße der Zukunft? Diese im Mai 2022 veröffentlichte erste beispielhafte Ideenskizze gibt einen Eindruck davon, wie sich der Senat den Abschnitt rund um das Warenhaus Galeries Lafayette vorstellt. Simulation: Senatsverwaltung für Mobilität

Gegen diese für den Übergang gedachte Anordnung habe sich die Antragstellerin gewandt, so das Gericht weiter. Jetzt hat die Weinhändlerin in diesem Verfahren einen Erfolg errungen, denn die 11. Kammer gab ihrem Antrag statt (VG 11 L 398/22).

Die Voraussetzungen für die Straßensperrung lägen nicht vor, heißt es in dem Beschluss des Verwaltungsgerichts vom 24. Oktober. „Die Straßenverkehrsbehörden könnten die Benutzung bestimmter Straßenstrecken nur aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs beschränken oder verbieten“, teilte das Verwaltungsgericht mit. „Der Erlass einer verkehrsregelnden Anordnung setze damit eine konkrete Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung des Straßenverkehrs voraus. Gefordert werde eine das allgemeine Risiko deutlich übersteigende Wahrscheinlichkeit. Daran fehle es hier.“

Die Behörde habe ihre Entscheidung nur darauf gestützt, dass die Aufenthaltsqualität in der Friedrichstraße als Geschäftsstraße verbessert werden solle. Die Straßenverkehrsordnung enthalte aber keine Rechtsgrundlage, so die Richter.

Zwar könnten straßenverkehrsrechtliche Anordnungen bei einer Gefahrenlage auch zur Unterstützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ergehen. Hierfür bedürfe es aber zusätzlich eines städtebaulichen Verkehrskonzepts. „Ob ein solches Konzept vorliege, sei zweifelhaft“, stellte das Gericht fest. Es erinnerte zudem daran, dass die Friedrichstraße in diesem Bereich weiterhin für den motorisierten Verkehr gewidmet ist.

Wird der Senat gegen den Beschluss Beschwerde einlegen?

„Vor Abschluss des vom Bezirksamt Mitte durchzuführenden Teileinziehungsverfahrens scheide eine weitere Sperrung daher aus. Das Gericht hat das Land Berlin in Folge der Entscheidung verpflichtet, die die Anordnung betreffenden Verkehrszeichen binnen zweier Wochen nach Rechtskraft der Entscheidung zu entfernen“, fasste das Gericht zusammen. Das wäre am 9. November, erläuterte Gerichtssprecher Stefan Groscurth.

Ob die Schilder tatsächlich entfernt werden und Autos wieder fahren dürfen, hängt davon ab, was der Senat nun unternimmt, schätzte ein Beobachter ein. Gegen den Beschluss kann Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden. Dadurch könne das Eintreten der Rechtskraft gehemmt werden. Damit hängt der Fortgang der Causa Friedrichstraße nun davon ab, wie der Senat reagiert. Er hat sich bisher nicht geäußert.

Unterdessen bahnt sich in der Parallelstraße ein neuer Konflikt an, der möglicherweise erneut vor Gericht landen könnte. Wie berichtet möchte das Bezirksamt Mitte in diesem Jahr damit beginnen, die Charlottenstraße zwischen Unter den Linden und der Leipziger Straße zu einer Fahrradstraße umzugestalten. Auf dem Abschnitt, an dem Anja Schröder ihre Weinhandlung betreibt, würden Fahrräder Vorrang erhalten.

Bezirk will Charlottenstraße für Auto-Durchgangsverkehr sperren

Zusatzschilder „Anlieger frei“ sollen anzeigen, dass Autos, Lkw und Motorräder die Charlottenstraße künftig nur mit einem berechtigten Anliegen befahren dürfen, teilte der Bezirk weiter mit. Der Durchgangsverkehr, der zwischen Unter den Linden und Charlottenstraße derzeit noch auf ganzer Länge möglich ist, werde verringert, bekräftigte die Grünen-Politikerin. Zu diesem Zweck wird die heute noch in beide Richtungen befahrbare Fahrbahn in gegenläufige Einbahnstraßen verwandelt.