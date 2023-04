Sperrung: Jugendliche werfen Jacke auf ICE-Strecke Die Bundespolizei ermittelt gegen Jugendliche, die am Sonntag den Zugverkehr auf der ICE-Schnellfahrstrecke in Grabow in Westmecklenburg gestoppt haben solle... dpa

Gleise sind an einem Bahnhof verlegt. bolbild Hauke-Christian Dittrich/dpa/Sym

Grabow -Die Bundespolizei ermittelt gegen Jugendliche, die am Sonntag den Zugverkehr auf der ICE-Schnellfahrstrecke in Grabow in Westmecklenburg gestoppt haben sollen. Ihnen wird gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung vorgeworfen, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag in Rostock sagte. Die Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren sollen von einer Brücke aus erst eine Jacke auf die Hochspannungsleitung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg geworfen haben. „Das ist lebensgefährlicher Unsinn“, sagte der Polizeisprecher.