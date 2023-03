Spezialisten sprengen Bombe bei Potsdam Im Potsdamer Forst sprengen Spezialisten an diesem Donnerstag eine 250 Kilo schwere Weltkriegsbombe. Innerhalb eines Sperrkreises von 1000 Metern, der ab 8.0... dpa

ARCHIV - Ein Polizeiwagen fährt durch ein wegen einer Bombenentschärfung gesperrtes Viertel. Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Potsdam -Im Potsdamer Forst sprengen Spezialisten an diesem Donnerstag eine 250 Kilo schwere Weltkriegsbombe. Innerhalb eines Sperrkreises von 1000 Metern, der ab 8.00 Uhr morgens eingerichtet wird, liegen nur wenige Wohnhäuser. Es kommt aber zu Beeinträchtigungen im Verkehr, auch bei der Bahn und Schiffen am Templiner See. Die Explosion in dem Waldgebiet soll lauter als bei bisherigen Sprengungen im gesamten Stadtgebiet zu hören sein. Dies hänge mit dem erhöhten Fundort der Bombe im Forst an der Templiner Straße zusammen, hieß es von der Stadt. Die Bombensprengung ist die zweite in diesem Jahr in Potsdam.