Spezialwerkzeuge aus Feuerwache gestohlen Bei einem Einbruch in eine Feuerwache in Berlin-Schöneberg sind unter anderem spezielle Werkzeuge zum Aufbrechen von Türen gestohlen worden. „Mehrere Fahrzeu... dpa

Berlin -Bei einem Einbruch in eine Feuerwache in Berlin-Schöneberg sind unter anderem spezielle Werkzeuge zum Aufbrechen von Türen gestohlen worden. „Mehrere Fahrzeuge und Räumlichkeiten wurden durchwühlt und Materialien entwendet“, teilte die Feuerwehr am Donnerstag bei Twitter mit. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sprach von Spreiz-Werkzeugen, ähnlich denen, die in den vergangenen Jahren immer wieder gestohlen und von Kriminellen aus dem Clan-Milieu bei Einbrüchen und Überfällen benutzt wurden.