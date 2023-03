Fehlerhafte Betonage: Brücke am Berliner Hauptbahnhof hat gefährliche Baumängel Schadstellen an der Humboldthafenbrücke sind größer als bisher bekannt. Demnach bröselt der Beton an einer der am stärksten befahrenen Eisenbahnbrücken Deutschlands. dpa

Die Eisenbahnbrücke am Berliner Hauptbahnhof. Sabine Gudath

Berlin -Schadstellen an der Humboldthafenbrücke am Berliner Hauptbahnhof sind offenkundig größer als bisher bekannt. Das Nachrichtenmagazin Spiegel zitierte am Samstag aus einem vertraulichen Papier der Deutschen Bahn (DB), wonach gravierende Betonagefehler an einem Trägerrost „erheblich umfangreicher“ seien als erwartet. Laut dem Medienbericht bröselt der Beton - „unter einer der am stärksten befahrenen Eisenbahnbrücken Deutschlands“. Die Schäden haben auch Folgen für die geplante Nord-Süd-Verbindung, die S-Bahn-Strecke S21 (City-S-Bahn).