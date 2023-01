Spieler meldet sich nicht - Lotto-Million verfallen Drei Jahre lang wurde nach ihm gesucht - doch der Lotto-Millionär aus Sachsen-Anhalt blieb unauffindbar. Nun verfällt der Gewinn. Was mit dem unbekannten Glü... dpa

ARCHIV - Ein Lotto-Gewinner blieb auch nach drei Jahren Suche unauffindbar. Nun verfällt der Millionen-Gewinn. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg -In Sachsen-Anhalt ist ein Lotto-Gewinn von einer Million Euro verfallen. Der Lottospieler oder die Spielerin hat sich binnen der Drei-Jahres-Frist nicht gemeldet, wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte. Die Zeit lief am 31. Dezember um 23.59 Uhr ab.