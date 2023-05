Explosion auf Spielplatz in Lichtenberg: Kita-Gruppe mit Böller beworfen

Kinder einer Kita-Gruppe spielen in einem Sandkasten auf einem Spielplatz in der Dolgenseestraße. Plötzlich kommt es direkt neben den Kindern zur Explosion.

Unbekannte haben in Berlin-Lichtenberg einen Böller auf einen Spielplatz geworfen. Die Explosion geschah nach Angaben eines Polizeisprechers am Montagnachmittag in einem Sandkasten, in dem Kinder einer Kitagruppe spielten.

Insgesamt befand sich eine 40-köpfige Kita-Gruppe, darunter 33 Kinder, auf dem Spielplatz in der Dolgenseestraße. Durch die Explosion wurde niemand verletzt. Die Polizei Berlin geht davon aus, dass der Feuerwerkskörper aus einem der angrenzenden Wohnhäuser auf den Spielplatz geworfen wurde. Die Ermittlungen der Polizei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung dauern an.