Die mutmaßliche Sichtung eines exotischen Tieres hat auch in Österreich für Wirbel gesorgt. Seit drei Tagen ist in der Stadt Krems ein Penny-Supermarkt geschlossen, weil dort eine große Spinne in einer Bananenkiste gesichtet worden sein soll. Der Handelskonzern Rewe teilte am Freitag mit, dass das Geschäft im Laufe des Tages wieder geöffnet werde, nachdem „umfangreiche Such-, Sicherheits- und Reinigungsmaßnahmen“ durchgeführt worden seien. Doch die Suche blieb erfolglos.

„Ein dezidierter Spinnenfund in der Filiale kann nicht bestätigt werden. Daher konnten auch Art und Herkunft der Spinne nicht eruiert werden. Durch die umfassend getätigten Sicherheitsmaßnahmen wird ausgeschlossen, dass sich eine mögliche Spinne noch in der Filiale befindet“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Überprüfungen seien gemeinsam mit dem Magistrat unternommen. „Die Behörde bestätigte am Donnerstag, den 10. August 2023, die Sicherheit für Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Filiale“, schreibt das Unternehmen. Daher werde der Penny Markt in der Austraße am Freitag um 14 Uhr wieder geöffnet.

Krems: Mitarbeiter entdeckt schwarz-rote Riesenspinne

Laut der örtlichen Feuerwehr hatte ein Mitarbeiter des Supermarkts am Dienstag vor Geschäftsbeginn gemeldet, dass er eine rund zehn Zentimeter große Spinne mit schwarz-roter Musterung beim Öffnen eines Bananenkartons gesehen habe. Einsatzkräfte entsorgten daraufhin alle Bananen. Anschließend wurden alle anderen frischen Lebensmittel aussortiert, und das Geschäft wurde gereinigt und desinfiziert.

Trotz des mehrtägigen Einsatzes von Behördenmitarbeitern, Feuerwehrleuten, Spinnensachverständigen und Reinigungsexperten wurde keine Spinne gefunden. Auch sei die Spinnenart nicht identifiziert worden, hieß es von Rewe. Nach den umfassenden Maßnahmen sei auszuschließen, dass sich solch ein Tier noch in dem Geschäft befinde.