Betriebssysteme von Computern schützen offenbar unzureichend vor Spionage durch Apps. Ein Experiment von Datenjournalisten des Bayerischen Rundfunks und Puls-Reportage ergab, dass Notebook-Programme die Kamera und das Mikrofon jederzeit aktivieren können, um Videos und Gespräche aufzuzeichnen.

Computer-Apps können zudem jederzeit sämtliche Bildschirminhalte abfotografieren oder aufzeichnen. Somit kann auch auf interne Dokumente, Bilder oder Videos zugegriffen werden – eben auf alles, was auf dem Computerbildschirm zu sehen ist. In IT-Sicherheitskreisen sind diese Probleme offenbar seit Jahren bekannt. In der Vergangenheit wurden die Sicherheitslücken immer wieder von Schadsoftware für Spionageangriffe genutzt.

Nutzer können sich vor Spionage-Angriffen schützen

Der Bayerische Rundfunk programmierte für die Recherche eine App, die in ihrer Funktion bekannten Kommunikations-Apps nachempfunden ist. Ähnlich wie Zoom oder Microsoft Teams kann die App auch auf Bild und Ton zugreifen. Auch das Teilen des Bildschirms ist möglich. Ziel der Versuche war es, herauszufinden, an welcher Stelle das Betriebssystem die Privatsphäre schützt oder warnt. Die Test-App wurde auf einem Macbook mit MacOS-Version 12.11 und einem PC mit Windows 11 installiert.

Während bei MacOS neben der Verwendung der Kamera auch der Mikrofonzugriff sowie das Teilen des Bildschirms explizit erlaubt werden musste, klappte der Anruf mit Videobild, Ton und geteiltem Bildschirm bei Windows ohne jede Zustimmung. Auch das Signallicht, das die angeschaltete Kamera anzeigt, konnte umgangen werden.

Während der heimliche Kamerazugriff nur in bestimmten Situationen möglich ist, konnte die Test-App laut dem Bericht bei Windows ohne jede Zustimmung sämtliche Bildschirminhalte mitschneiden. Auch bei MacOS funktioniert dies - allerdings erst nach einmaliger Zustimmung.

Nutzer können sich jedoch vor ungewollten Zugriffen schützen. So können Apps den Bildschirm nicht aufzeichnen oder heimlich auf die Kamera zugreifen, wenn diese geschlossen wurden – bei MacOS über die „Aktivitätsanzeige“, bei Windows über den „Taskmanager“.