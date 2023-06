Spionagevorwürfe: Finnland weist neun russische Diplomaten aus

Die Regierung des neuen Nato-Mitglieds Finnland hat angekündigt, neun Diplomaten an der russischen Botschaft in der Hauptstadt Helsinki wegen Spionage-Vorwürfen auszuweisen. Nach mehreren Sicherheitsbriefings habe die Regierung entschieden, dass die „nachrichtendienstlichen Aktivitäten“ der Diplomaten eine „Verletzung der Wiener Konvention und der diplomatischen Beziehungen“ darstellten, teilte Finnlands Regierung am Dienstag mit.

„Das ist ein großer Rückschlag für den russischen Geheimdienst in Finnland“, erklärte der finnische Geheimdienst Supo dazu im Onlinedienst Twitter.

Nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hatte sich die Beziehung zwischen Finnland und seinem Nachbarn Russland massiv verschlechtert. Im Februar begann Finnland mit dem Bau eines 200 Kilometer langen Zauns an der Grenze zu Russland und trat im April nach jahrzehntelanger Neutralität dem westlichen Militärbündnis Nato bei.