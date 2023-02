Spionagevorwurf: Niederlande weisen russische Diplomaten aus

Russland soll Geheimdienstmitarbeiter unter diplomatischer Tarnung in die Niederlande gebracht haben. Nun wird Moskaus Handelsvertretung in Amsterdam geschlossen.

Wegen Spionagevorwürfen weisen die Niederlande mehrere russische Diplomaten aus. Die russische Handelsvertretung in Amsterdam werde geschlossen, teilte das Außenministerium am Samstag mit. „Trotz zahlreicher Versuche der Niederlande, eine Lösung zu finden, versucht Russland weiterhin, Geheimdienstmitarbeiter unter diplomatischer Tarnung in die Niederlande zu bringen“, erklärte Außenminister Wopke Hoekstra. „Das können und werden wir nicht zulassen.“

Gleichzeitig sei es wichtig, die Botschaften als Kommunikationskanal offen zu halten, auch wenn die Beziehungen zu Russland so angespannt seien, fügte er hinzu. Die russischen Diplomaten, die zur Ausreise aufgefordert wurden, haben zwei Wochen Zeit, das Land zu verlassen, während die russische Handelsvertretung in Amsterdam ab Dienstag geschlossen werden müsse.

Dies geschieht vor dem Hintergrund eines Streits um die Weigerung Russlands, niederländischen Diplomaten Visa für die Besetzung der Botschaft in Moskau und des Konsulats in Sankt Petersburg auszustellen. Aufgrund des Personalmangels werde das Konsulat am Montag geschlossen, die Botschaft bleibe jedoch geöffnet, hieß es in der Erklärung des Ministeriums weiter.