Spione verhindern Anschlag: Jugendlicher nahe der deutschen Grenze festgenommen

Der französische Geheimdienst hat im Elsass einen Jugendlichen festgenommen, der einen islamistischen Anschlag geplant haben soll. Wie am Dienstag aus Ermittlerkreisen verlautete, war der Inlandsgeheimdienst DGSI auf den Teenager aufmerksam geworden, weil er als Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) aufgefallen war. Am Dienstag sei er in seinem Elternhaus in Rosenau nahe der Grenze zu Deutschland festgenommen worden.

Zuerst hatten die Zeitungen L'Alsace und Le Parisien über den Fall berichtet. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen war der Junge „entschlossen, Sprengsätze herzustellen“. Eine Hausdurchsuchung habe dann ergeben, dass der Teenager bereits einige Sprengsätze hergestellt hatte.

Die Ermittler wollen den Angaben zufolge nun herauszufinden, ob es bereits einen konkreten Anschlagsplan gab und wenn ja, wie weit dieser fortgeschritten war. Laut dem „Parisien“ hat die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in dem Fall Vorermittlungen wegen der Bildung einer „kriminellen terroristischen Vereinigung“ aufgenommen.