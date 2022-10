Spitzenkoch Heinz Winkler gestorben Nach schwerer Krankheit ist der Gastronom Heinz Winkler gestorben. Er wurde 73 Jahre alt. dpa

Aschau -Der Spitzenkoch Heinz Winkler ist tot. Der 73-Jährige sei nach kurzer schwerer Krankheit am Freitag gestorben, hieß es am Samstag auf der Homepage der „Residenz Heinz Winkler“ in Aschau im Chiemgau (Landkreis Rosenheim). „Eine Legende der Kochkunst ist aus dem Leben getreten“, hieß es weiter.