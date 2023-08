Sportboot sinkt auf See: Feuerwehr legt Ölsperren aus

Potsdam -Nach dem Sinken eines kleinen Sportbootes auf dem Jungfernsee in Potsdam ist nach Angaben der Feuerwehr ein Ölfilm auf dem Wasser aufgetreten. Die Einsatzkräfte versuchten am Sonntag nach eigenen Angaben, das Ausbreiten des Ölfilms auf dem See zu verhindern. „Wir haben 15 Meter Ölsperren ausgelegt“, teilte die Feuerwehr mit. Ein Sprecher sagte: „Es geht keine Gefahr davon aus.“ Das Boot sei Leck geschlagen. Die Sperren seien einmal um das Boot gelegt worden. Verletzte gab es laut Feuerwehr beim Sinken des Bootes nicht.