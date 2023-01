Spott im Netz: Russische Botschaft blamiert sich mit Ukraine-Karte auf Twitter

Der russischen Botschaft in Schweden ist wohl ein Malheur passiert. Auf Twitter wurde eine Karte veröffentlicht, die Putins Gebietsansprüche in der Ukraine ignoriert.

Stockholm: Die russische Botschaft in Schweden.

Stockholm: Die russische Botschaft in Schweden. imago/Tim Aro/TT

Der russischen Botschaft in Schweden ist am Dienstag auf Twitter ein überraschender Fauxpas unterlaufen. Die Regierungsvertretung hat eine Europakarte veröffentlicht, welche die Ukraine mit ihren international anerkannten Grenzen zeigt. Dies steht jedoch im Widerspruch zu den Landesansprüchen, die der russische Präsident Putin stellt.

Bereits im Jahr 2014 marschierte Russland in die Ukraine ein und annektierte illegal die Halbinsel Krim. Im Februar 2022 startete Russland zudem eine große Invasion in der Ukraine. Im September folgten weitere Annexionen. Russland beanspruchte die vier ukrainischen Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja nach einem Referendum für sich. Westliche Regierungen erklärten, dass es sich dabei um eine Schein-Eingliederung handelt. Demnach würden die Gebietsansprüche nicht anerkannt.

Umso verblüffender wirkt die von der russischen Botschaft in Schweden verbreitete Karte. Die Regionen sind nämlich nicht als russisches Territorium dargestellt. Dafür erntete die Botschaft Spott in den sozialen Medien. So kommentierte der ehemalige CIA-Geheimdienstler John Sipher beispielsweise: „Ich bin froh, dass Sie die Krim und den Donbas als vollständig ukrainisch anerkennen. Ich danke Ihnen.“

Russland: Verbreitung falscher Informationen wird hart bestraft

Der schwedische Journalist Kolbjörn Guwallius wies die Regierungsvertretung indes auf die russische Rechtsprechung hin. „Diese korrekte Karte der international anerkannten Grenzen der Ukraine wird Ihnen fünfzehn Jahre Gefängnis einbringen, sollten Sie jemals nach Hause ins Putinland zurückkehren.“, schrieb er am Dienstagnachmittag.

Der Kreml hat jüngst weitreichende Maßnahmen ergriffen, Informationen über den Krieg in der Ukraine zu zensieren. Auch die Verbreitung „falscher Informationen“ über das russische Militär wird unter Strafe gestellt. Es drohen bis zu 15 Jahre Haft. Es ist jedoch unklar, ob die veröffentliche Karte unter die Gesetzgebung fällt. Die Botschaft hat bis zum Mittwochmittag zumindest keine Korrektur vorgenommen.

Europa: Karte sollte eigentlich Gaspreise zeigen

Lediglich die Quelle der Karte wurde am Vormittag veröffentlicht. Demnach handelt es sich um eine Karte, die von einem ungarischen Karten-Dienst auf Instagram hochgeladen wurde. Dabei wollte die Botschaft in Schweden offenbar eigentlich die vermeintlichen Gaspreise in Europa zeigen.