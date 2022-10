Sprachdefizite bei Berliner Kindern: Senatorin droht Eltern mit Bußgeld

Eine aktuelle Studie zeigt: Nirgends im Land sind die Schüler so schlecht in Deutsch wie in Berlin. Nun will die Bildungssenatorin härter durchgreifen.

Die Berliner Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) erwägt, mit Bußgeldern gegen die Sprachdefizite von Berliner Kindern vorzugehen. Das sagte sie in einem Interview mit der Berliner Morgenpost am Montag. Damit reagiert Busse auf die schlechten Ergebnisse der Berliner Schülerinnen und Schüler im Fach Deutsch.

Erst kürzlich zeigte die Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) im Auftrag der Kultusministerkonferenz erhebliche Lerndefizite bei Berliner Schülern auf. Demnach erreichten beim Lesen im Fach Deutsch 27,2 Prozent der Viertklässler nicht den Mindeststandard, im Bereich Rechtschreibung verfehlten ihn sogar 46,1 Prozent der Schüler. Kein anderes Bundesland erzielte schlechtere Ergebnisse.

Viele Kinder erscheinen nicht zum Sprachtest

Nicht nur die Viertklässler schneiden in Berlin schlecht ab. Auch bei Kindern im Kita-Alter wurden erhebliche Sprachdefizite festgestellt. Eltern, deren Kinder keinen Kindergarten besuchen, müssten Aufforderungen zur Sprachstandserhebung unbedingt folgen, mahnt die Senatorin.

Wenn bei einem Kind schließlich ein Förderbedarf festgestellt werde, müsse es sofort einer Kita oder Sprachfördergruppe beitreten. „Das ist eine Pflicht. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese Pflicht auch wirklich umgesetzt wird, damit die Kinder ausreichend Deutsch sprechen, wenn sie in die Schule kommen. Zur Not eben auch mit Bußgeldern. Das funktioniert in anderen Bereichen ja auch“, sagte Busse gegenüber der Zeitung.

Bislang komme ein Großteil der Eltern in Berlin den Aufforderungen zum Sprachtest nicht nach. In Mitte seien in diesem Jahr beispielsweise 442 Nicht-Kita-Kinder zum Sprachtest eingeladen worden, tatsächlich gekommen seien nur 167 Kinder.