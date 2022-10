39 Millionen Euro: Wahlwiederholung wird teuerste Berlin-Wahl aller Zeiten Berlins Innensenatorin Iris Spranger will für die mögliche Wiederholungswahl weitaus mehr Geld einplanen als beim zurückliegenden Urnengang. dpa

Berlins Innensenatorin Iris Spranger dpa/Fabian Sommer

Berlin -Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) will für die mögliche Wiederholungswahl mehr Geld einplanen als beim zurückliegenden Urnengang. „Zum jetzigen Zeitpunkt planen wir mit 39 Millionen Euro“, sagte die SPD-Politikerin der Berliner Morgenpost (Sonntagausgabe). In der Summe ist nach ihren Angaben auch eine Teilwiederholung der Bundestagswahl berücksichtigt. Kommt es zur Wiederholung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) in Berlin, würden das mit Abstand die teuersten Wahlen werden, die je in der Hauptstadt abgehalten wurden.