Sprengstoffalarm vor Geschäft mit Davidstern in Schöneberg: Häuser evakuiert

In einem Koffer in der Eisenacher Straße wurde am Montagabend Sprengstoff vermutet. Ein Großaufgebot der Polizei rückte an, Häuser wurden evakuiert.

In Berlin-Schöneberg ist in der Eisenacher Straße, Ecke Rosenheimer Straße am Montagabend Sprengstoffalarm ausgelöst worden. Ersten Berichten zufolge war ein größeres Aufgebot der Berliner Polizei und der Feuerwehr im Einsatz. Mehrere Wohnhäuser wurden evakuiert. Besorgte Bürger hatten zuvor einen herrenlosen Koffer vor dem Geschäft in der Eisenacher Straße entdeckt. In dem Geschäft hing ein großer Davidstern, darunter ein aufgeklappter Koffer mit einer Madonna-Statue.

Offenbar ging man von einem politischen Hintergrund aus und glaubte, dass sich in dem Koffer Sprengstoff befinden könnte. Die Polizei Berlin rief eine Gefahrenlage aus. Der Einsatz soll sich über Stunden hingezogen haben. Einsatzkräfte der LKA rückten an, um den Koffer zu öffnen. Am Ende stellte sich heraus, dass dieser leer war.