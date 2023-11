Bei der Explosion einer Kugelbombe in Berlin-Neukölln sind am Samstagabend mehrere Menschen verletzt worden, darunter auch ein Kleinkind. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, alarmierte ein Anwohner der Reuterstraße die Polizei gegen 20 Uhr. Er vermutete Drogenkonsum oder Drogenhandel in der Einfahrt eines Hauses. Als sich alarmierte Polizisten dem Wohnhaus näherten, explodierte ersten Erkenntnissen nach die Kugelbombe unmittelbar vor den beiden Polizisten.

Vor dem betroffenen Wohnhaus, in dem sich auch ein Restaurant befindet, hielt sich außerdem eine Gruppe mit ungefähr zehn Menschen auf. Unter ihnen war auch ein Elternpaar mit zwei Kleinkindern. Die fünfjährige Tochter erlitt durch die Explosion Verbrennungen im Halsbereich. Der dreijährige Sohn wurde von einem durch die Luft geschleuderten Gegenstand getroffen, verletzte sich jedoch nicht. Die beiden Polizisten erlitten den Angaben nach Knalltraumata.

Neukölln: Zweite Explosion in der Nähe von Polizeiauto auf der Sonnenallee

Während der Rettungsmaßnahmen meldete sich ein weiterer Verletzter. Der 50-Jährige, der zum Zeitpunkt der Explosion vor dem Restaurant stand, klagte über Ohrenschmerzen, lehnte eine medizinische Behandlung jedoch ab. Die Fünfjährige, sowie die beiden Polizisten, wurden von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Beide Polizisten konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen männlichen Jugendlichen. Nachdem er die Bombe geworfen hatte, soll er in Richtung Sonnenallee geflüchtet sein. Kurz danach gab es in der Nähe der Kreuzung Sonnenallee/Reuterstraße eine weitere Explosion in unmittelbarer Nähe eines Polizeiautos. Nach ersten Erkenntnissen ist dabei niemand verletzt worden. Zuvor war von nur einer Sprengstoffexplosion die Rede. Der Staatsschutz ermittelt nun.