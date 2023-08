Eine unbekannte Person hat in Berlin-Marzahn einen Pflasterstein aus einem 25-stöckigen Mehrfamilienhaus am Helene-Weigel-Platz geworfen. Es traf das Glasdach der Springpfuhl-Passagen, was dadurch zu Bruch ging. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes und sucht nun öffentlich nach dem Täter, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Zuvor wurde bekannt, dass am Montag, dem 7. August, eine unbekannte Person gegen 15.30 Uhr einen zwei Kilogramm schweren Pflasterstein auf das Glasdach warf. Dieses zerbrach, der Stein schlug auf dem Boden der Passage ein. Auch Menschen befanden sich zu diesem Zeitpunkt an der Stelle, allerdings wurde glücklicherweise niemand verletzt oder gar getötet.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Wer befand sich zur Tatzeit in dem oben genannten Bereich und kann Angaben zum Geschehen machen beziehungsweise Hinweise zum Tathergang geben?

Wer hat in der Vergangenheit Beobachtungen bzw. Feststellungen gemacht, die mit dem Steinwurf im Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern (030) 4664-911222, per E-Mail an lka112@polizei.berlin.de, die https://www.internetwache-polizei-berlin.de/ der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.