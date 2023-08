Nach Rekordmonat: Preise für Diesel und Benzin steigen weiter an

Tanken ist in der vergangenen Woche erneut deutlich teurer geworden. Insbesondere Diesel verteuerte sich im Vergleich zur Vorwoche um durchschnittlich fünf Cent auf 1,72 Euro je Liter, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Der durchschnittliche Benzinpreis an der Tankstelle stieg demnach um 2,5 Cent auf 1,85 Euro.

„Wesentlicher Preistreiber“ sei der Ölpreis, erklärte der Automobilclub. Auch der leichte Kursabfall des Euro führe zu höheren Preisen. Außerdem sei mit dem starken Reiseverkehr in den Sommerferien die Nachfrage nach Kraftstoffen gestiegen. Der Juli gilt als bislang teuerster Monat des Jahres in Bezug auf die Spritpreise.

Hohe Spritpreise: Abends tanken ist am günstigsten

Das Ausmaß des Anstiegs rechtfertige dies jedoch nicht, kritisierte der ADAC. „Zudem zeigt sich das Preisniveau schon seit geraumer Zeit deutlich überhöht.“

Der ADAC empfahl Autofahrerinnen und Autofahrern, am Abend zwischen 20 Uhr und 22 Uhr zu tanken. Zu dieser Zeit sei Sprit deutlich günstiger als morgens. Auch zwischen 18 und 19 Uhr seien die Preise niedrig.