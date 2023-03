Spritpreis normalisiert sich und wird zur Inflationsbremse Vor einem Jahr schockten die Spritpreise die deutschen Autofahrer, jetzt werden sie zur Inflationsbremse – einfach nur, weil sich die Lage etwas normalisiert. dpa

Im März 2022 wurden unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges alle Spritpreisrekorde pulverisiert - Diesel kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt zeitweise 2,321 Euro pro Liter. Axel Heimken/dpa

München -Ein Jahr nach dem extremen Anstieg zu Beginn des Ukraine-Krieges haben sich die Spritpreise teilweise normalisiert. Zwar sind sie im Langzeitvergleich noch auf hohem Niveau, doch trotzdem dürften sie in den kommenden Monaten zur Inflationsbremse werden. Denn was derzeit an den Zapfsäulen bezahlt wird, mutet im Vergleich zu den Werten vor einem Jahr fast wie ein Schnäppchen an.