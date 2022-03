Hunderte Lkw-Fahrer sind in Konvois nach Berlin gefahren, um mit einer großangelegten Protestaktion gegen die gestiegenen Energiepreise zu demonstrieren. Die Trucker wollen laut Aufrufen im Internet am Mittwoch auf der Berliner Stadtautobahn und dem Berliner Ring mit Schleichfahrten gegen die hohen Spritpreise demonstrieren. Organisiert wird die Aktion von mehreren Speditionen in Brandenburg. Nach Angaben der Polizei befinden sich seit dem Vormittag etwa 70 protestierende Lkw-Fahrer auf der Jesse-Owens-Allee am Olympiastadion, auf der Straße des 17. Juni (Charlottenburg) und vor dem Hauptzollamt Dreilinden an der A115 (Zehlendorf). Auch über Neukölln sei ein Konvoi in die Stadt gekommen.

Die Berliner Polizei hat den Lkw-Fahrern nun einen „offiziellen“ Versammlungsort auf der Straße des 17. Juni zwischen Ernst-Reuter-Platz und Siegessäule zugewiesen. Zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen sei es aber bisher nicht gekommen, sagte ein Polizeisprecherin der Berliner Zeitung. Im Gegenteil: „Es wird dort keine Sternfahrt geben. Da waren wohl einige Lkw-Fahrer falsch informiert. Deshalb fahren einige von ihnen schon wieder weiter und verlassen die Innenstadt“, erklärte die Polizeisprecherin. Ob dies auch für die geplanten Aktionen auf der Berliner Stadtautobahn und dem Berliner Ring zutrifft, war zunächst unklar.

Lkw-Fahrer drohen mit „Schleichfahrt“ auf dem Berliner Ring

Einem Bericht des RBB zufolge wollten die Lkw-Fahrer mindestens einmal den Berliner Ring abfahren. Die Schleichfahrt begann zum Teil mit eingeschaltetem Warnblinklicht und Tempo 30 dicht an dicht auf der rechten Spur. Blockaden oder Staus seien nicht geplant. Es gehe lediglich um Durchfahrten. Auch in anderen Bundesländern seien ähnliche Protestaktionen geplant. Demnach wollen Lkw-Fahrer auch Autobahnen in Nordrhein-Westfalen blockieren. Kommt es zum Verkehrschaos?

Viele der Trucker kommen aus Brandenburg, hieß es. Sie fordern, dass die Mineralösteuer um 50 Cent gesenkt wird. Die Politik solle sofort etwas gegen die steigenden Preise an der Zapfsäule unternehmen und nicht erst noch lange überlegen, sagte Mit-Organisator Marcus Hustan aus Oranienburg dem RBB. Ansonsten drohe auch seinem Bauunternehmen mit 100 Mitarbeitern schon bald das Aus.

Wie die Polizeidirektion Nord in Neuruppin am frühen Mittwochmorgen mitteilte, war eine Gruppe von 15 bis 20 Fahrzeugen vom Anschluss Falkensee in Richtung Dreieck Havelland unterwegs. Auch aus einigen anderen Teilen Brandenburgs hatten sich Lkw-Fahrer für eine Fahrt nach Berlin versammelt. Mehrere Konvois näherten sich morgens der Autobahn von der A24 aus Richtung Hamburg sowie von der Bundesstraße 96.