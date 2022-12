Spurensicherung für Vergewaltigungsopfer ausgeweitet Eine anonyme Spurensicherung für Vergewaltigungsopfer ist in Brandenburg nun an einer weiteren Klinik möglich. Ziel ist, die rasche Hilfe nach Sexualstraftat... dpa

Potsdam -Eine anonyme Spurensicherung für Vergewaltigungsopfer ist in Brandenburg nun an einer weiteren Klinik möglich. Ziel ist, die rasche Hilfe nach Sexualstraftaten an Krankenhäusern flächendeckend anzubieten.