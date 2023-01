Spürhund findet am Flughafen BER Korallenstücke im Gepäck Zollbeamte haben am Flughafen BER mehrere Korallenstücke im Gepäck einer Frau gefunden. Nach den Angaben vom Mittwoch war die Frau Anfang der Woche der Spürh... dpa

Berlin/Potsdam -Zollbeamte haben am Flughafen BER mehrere Korallenstücke im Gepäck einer Frau gefunden. Nach den Angaben vom Mittwoch war die Frau Anfang der Woche der Spürhündin Roxy aufgefallen, die auf das Erkennen geschützter Arten abgerichtet wurde. Wie das Hauptzollamt Potsdam mitteilte, führte die 41-Jährige bei der Einreise aus Singapur 29 Bruchstücke mindestens 7 artgeschützter Korallen mit sich. Demnach gab die Frau an, die Korallen am Strand gefunden zu haben, besaß aber keine Einfuhrgenehmigung. Die Beamten beschlagnahmten die Korallenstücke.