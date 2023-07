„Ekstase und Spiritualität“: Kreuzberger St.-Thomas-Kirche lädt zum Techno-Rave

Kaum zu glauben, aber wahr: Am Samstag wird in der St.-Thomas-Kirche in Kreuzberg geravet. In der Nacht sollen „Ekstase und Spiritualität“ verbunden werden.

In der evangelischen St. Thomas-Kirche in Kreuzberg wird am Samstag gefeiert. PEMAX/imago

Anstatt zu beten wird getanzt: Die St.-Thomas-Kirche im Berliner Bezirk Kreuzberg lädt am kommenden Samstag zum Rave unter dem Motto „Love Heals the Soul“ ein. Das Event solle „Ekstase und Spiritualität“ miteinander verbinden, teilte der Veranstalter, der Evangelische Kirchenkreis Berlin Stadtmitte, laut eines Berichts des rbb am Montag mit.

Um 22 Uhr solle die Techno-Party beginnen, mit DJ Torsten Kanzler (Filth on Acid) als Hauptact. Am nächsten Morgen solle die Veranstaltung mit einem „geistlichen Chill-Out“ ausklingen. Mit dabei seien laut Bericht auch die drei in der Berliner und Kölner Techno-Szene aufstrebenden DJs T-Mon, Haffenloher und VADH.

Spiritualität trifft Techno-Kultur in einer historischen Kirche

Schon in der Bibel seien Transzendenz und Ekstase wichtige Elemente religiösen Lebens gewesen, sagte Berthold Höcker, Superintendent des Kirchenkreises, auf der Website des Evangelischen Kirchenkreis. „Wir holen diese Form religiöser Erfahrung zurück in die Kirche.“

Die Pforten der historischen Kirche sollen am Samstag als Ort der Begegnung und des gemeinsam Erlebens geöffnet werden. Hier sollen Spiritualität und Techno-Kultur zusammenkommen. „Mit dieser Veranstaltung bauen wir Brücken zwischen Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten, damit sie die Verbindung von Kirche und Ekstase auf zeitgemäße Weise erfahren können“, sagte Höcker.

Klimagruppe Letzte Generation in den Räumen der St.-Thomas-Kirche

Die St.-Thomas-Kirche in Kreuzberg ist nicht wie gewöhnliche Gotteshäuser. Die Kirche organisiert nicht nur Techno-Raves oder setzt sich für Menschen aus der LGBTQ-Community ein, sondern die Kirche stellt auch der Klimaprotestgruppe Letzte Generation Räume zur Verfügung. Auf ihrer Website erklären sie die Zusammenarbeit damit, dass sie im biblischen Auftrag handeln wollen: „Uns ist aufgetragen, die Schöpfung zu bewahren. Um diesen Auftrag zu erfüllen, verbinden wir uns mit allen, die dies auch wollen – auch mit den Aktivist:innen der Letzten Generation.“ Weiter heißt es, dass die Kirche zwar das gleiche Ziel verfolgt, aber nicht unbedingt die Mittel der Klimagruppe befürwortet.

Schon 1989 habe die Kirche ihre Räume zur Verfügung gestellt, etwa bei der Friedlichen Revolution. „Wir sehen uns in der Rolle, Safe Spaces zu bieten, also Schutzräume für Diskussionen, aber auch für Seelsorge und Zur-Ruhe-Kommen und dafür, dass beide Seiten im Frieden bleiben können“, heißt es auf der Internetseite. Nun wird am Samstag dieser Raum für Techno-Raver und Spirituelle freigegeben.

Tickets gibt es an der Abendkasse oder auf der Internetseite. Zum „geistlichen Chill-Out“ ab 6 Uhr morgens können Interessierte je nach Kapazitäten ohne Anmeldung kommen.