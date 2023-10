Staatsanwaltschaft Neuruppin will Letzte Generation anklagen

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat angekündigt, bis Ende dieses Jahres Anklage gegen die Letzte Generation zu erheben. Dies teilten die Aktivisten unter Berufung auf ein Telefongespräch mit der Staatsanwältin Nazik Greogiran und einem Anwalt der Letzten Generation mit.

Bei der Anklage soll erstmals der Paragraf 129 des Strafgesetzbuches angewendet werden. Dieser besagt, dass Menschen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden können, wenn sie eine Vereinigung gründen oder sich an einer Vereinigung als Mitglied beteiligen, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist. Der Rechtswissenschaftler Dr. André Bohn sprach von einer „neuartigen Eskalation“.

Aktivisten blockierten am Montagmorgen wieder mehrere Straßen in ganz Berlin. Die Polizei war mit 200 Einsatzkräften vor Ort, um die Blockaden aufzulösen. Störender Protest sei wichtig für eine Demokratie, schreibt die Letzte Generation auf Twitter mit Hinblick auf die angekündigte Klage, „für Zeiten, in denen etwas ganz grundsätzlich falsch läuft“.

