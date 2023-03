Staatsbesuch von Charles III. in Deutschland wie geplant Trotz der Verschiebung der Visite von König Charles III. in Frankreich findet der Staatsbesuch in Deutschland von Mittwoch bis Freitag nächster Woche wie gep... dpa

ARCHIV - Kommt nach Deutschland: König Charles III. von Großbritannien. dpa Chris Jackson/Getty Pool via AP/

Berlin -Trotz der Verschiebung der Visite von König Charles III. in Frankreich findet der Staatsbesuch in Deutschland von Mittwoch bis Freitag nächster Woche wie geplant statt. Dies verlautete am Freitag aus dem Bundespräsidialamt in Berlin.