Staatsbesuch, zweiter Tag: Charles spricht im Bundestag

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) verabschiedet den britischen König Charles III., als dieser Schloss Bellevue verlässt. Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla setzen am Donnerstag ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland fort. Wichtiger Programmpunkt am zweiten Tag ist eine Rede des Monarchen im Bundestag. Zuvor will er sich in das Goldene Buch Berlins eintragen und Bundeskanzler Olaf Scholz treffen. Auch ein Termin auf einem Berliner Wochenmarkt steht auf dem Plan.