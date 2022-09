Der russische Geheimdienst FSB soll eigenen Angaben zufolge einen hochrangigen Manager der Luftfahrtbranche festgenommen haben. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete, soll der Mann Staatsgeheimnisse an die Ukraine weiter gegeben haben.

„Auf dem Posten des Direktors für Qualitätsmanagement mit Zugang zu streng geheimen Dokumenten hat der Bewohner des Moskauer Umlands mithilfe seines Mobiltelefons technische Zeichnungen von Kampflugzeugteilen abfotografiert und diese Materialien anschließend elektronisch an einen Ukrainer und an Mitarbeiter der Odessaer Flugzeugwerke übermittelt“, teilte der FSB am Dienstag mit.

Nach Angaben der russischen Behörden wurde ein Verfahren wegen Hochverrats eingeleitet. Um wen es sich bei dem Festgenommenen wirklich handelt, ist nicht bekannt. In Russland wurden die Strafen wegen Hochverrats zuletzt erhöht.