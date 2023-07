Berliner können sich am Wochenende auf ein großes Open-Air-Event mit klassischer Musik freuen. Das Beste: Die Veranstaltung ist kostenlos.

Berlin -Ein musikalisches Wochenende steht Berlin bevor. Nicht nur die Techno-Parade „Rave the Planet“ findet am Samstag statt, auch Klassikliebhaber kommen auf ihre Kosten. Die Berliner Staatsoper Unter den Linden lädt zum 17. Mal mit der Veranstaltung „Staatsoper für alle“ zu kostenlosem Musikgenuss unter freiem Himmel ein. Tausende Menschen werden am Samstag und Sonntag zu dem hochkarätigen Klassik-Spektakel auf dem Bebel-Platz neben der Staatsoper erwartet.

Zum Auftakt gibt es am Samstagabend eine öffentliche Live-Übertragung von Giuseppe Verdis „Don Carlo“ in einer Inszenierung von Philipp Himmelmann. Die Aufführung unter der musikalischen Leitung von Daniele Rustioni wird von der Bühne der Staatsoper direkt auf eine Leinwand auf dem benachbarten Platz übertragen.

Veranstaltungsreihe existiert seit 2007

Am Sonntag zieht die Staatskapelle für ein Konzert selbst auf den Platz im Freien. Auf dem Programm stehen die Ouvertüre zu „Rienzi“ von Richard Wagner und Anton Bruckners siebte Sinfonie. Dirigiert wird die Staatskapelle dann vom inzwischen 87 Jahre alten Zubin Mehta.

Die Veranstaltungen werden seit 2007 von den Besucherinnen und Besuchern gefeiert. Nach den Corona-Jahren ging es zuletzt wieder ohne beschränkte Platzkapazität und Kartenpflicht. Das Konzert am Sonntag wird nach Angaben der Staatsoper auch live im Internet über die Seiten von Staatskapelle und Staatsoper gestreamt.