„Stabil und geordnet“ - Reiseverkehr zu Ostern rollt an Viele starten an diesem Wochenende in den Osterurlaub. Zwar ist an Bahnhöfen und Flughäfen reger Betrieb. Von Chaos aber keine Spur. dpa

Problemlose Abfertigung am Flughafen Köln/Bonn zum Auftakt der Osterferien. Thomas Banneyer/dpa

Düsseldorf/Frankfurt (dpa) -Ob mit dem Zug, per Flugzeug oder im Auto: Der Start in die Osterferien dürfte für viele an diesem Wochenende wie geplant gelaufen sein. Am Flughafen Düsseldorf betrug am Samstag die durchschnittliche Wartezeit an den Terminals laut Website des Airports zeitweise maximal 20 Minuten. Auch die Abfertigung und die Sicherheitskontrollen verliefen jeweils unproblematisch.