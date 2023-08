Der Streit um das Nobelrestaurant „Oben“ in Heidelberg geht in die nächste Runde. Am Dienstag ist der Prozess vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe gestartet. Die Stadt Heidelberg klagt gegen das renommierte Lokal, weil sie das Konzept des Michelin-Stern-gekrönten „Oben“ nicht gutheißt. Bereits im Jahr 2019 hatte es ein Urteil vom Landgericht Heidelberg gegeben, das Restaurant-Chef Michael Hofbauer recht gab. Die Stadt legte umgehend Berufung ein.

Auf der Speisekarte des Sternerestaurants finden sich ausgefallene Speisen, edle Weine und mit 150 Euro fürs Menü auch saftige Preise. Für die nächsten zwei Jahre sei das „Oben“ komplett ausgebucht, erklärt Hofbauer im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Unter Feinschmeckern sei sein Laden europaweit bekannt. Auch das Land Baden-Württemberg wirbt mit dem Nobelrestaurant auf der Website für die Stadt Heidelberg.

Doch nach Ansicht der Stadt steht das Gourmet-Konzept in Widerspruch zum Kaufvertrag. Einst gehörte das Grundstück auf dem Alten Kohlhof der Stadt Heidelberg und beherbergte ein traditionelles – weitaus günstigeres – Ausflugslokal.

Gutachten: Gastwirtschaft im Alten Kohlhof ist nicht rentabel

Hofbauer kaufte die Immobilie im Jahr 2017 – nach eigenen Angaben eigentlich nur, um darin zu wohnen. Die Stadt hatte jedoch in der Vergangenheit eine 25-jährige Gastronomie-Pflicht festgelegt. Also eröffnete Hofbauer das „Oben“. Doch nach Ansicht der Stadt steht die edle Küche des Sternerestaurants in Widerspruch zu der Vorgabe. Der Gemeinderat von Heidelberg wünscht sich dem Bericht zufolge ein traditionelles Ausflugslokal zurück, ähnlich der einstigen Gastwirtschaft. Dafür will der Gemeinderat die Immobilie wieder zurückkaufen.

Ein Gutachter hatte im Februar 2023 laut einem Bericht des SWR festgestellt, dass ein Gastronomie-Betrieb an dem entlegenen Ort außerhalb der Stadt eigentlich nicht rentabel ist. Der Alte Kohlhof schrieb demnach rote Zahlen. Auch Hofbauer gab gegenüber der Bild-Zeitung an, er müsse trotz der hohen Auslastung finanzielle Defizite ausgleichen. Allein deshalb könne er die Gastronomie-Vorgabe der Stadt nicht verstehen.

Zudem seien die 25 Jahre Gastronomie-Pflicht bereits im vergangenen Jahr abgelaufen. Nun will Hofbauer sein Restaurant weiterführen. Prinzipiell ist der Gang vor den Bundesgerichtshof als weiterer Rechtsweg möglich.