Berlin -Das älteste Berliner Schwimmbad, das Stadtbad Charlottenburg, feiert am kommenden Samstag sein 125-jähriges Bestehen. An diesem Tag bieten die Bäder-Betriebe 45-minütige Führungen durch das historische Gebäude. Dann können Gäste auch für einen vergünstigten Eintritt schwimmen - passend zum Jubiläum für 1,25 Euro. Das Ticket ist ausschließlich am Sonnabend online erhältlich und nur für diesen Tag gültig, wie es in der Ankündigung der Bäder-Betriebe heißt.

