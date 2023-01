Stadtmission: Traglufthalle für Obdachlose einsatzbereit Für obdachlose Menschen soll die große Traglufthalle in Berlin-Lichtenberg von diesem Montagabend an wieder als Notunterkunft zur Verfügung stehen. Voraussic... dpa

ARCHIV - Die Zelthalle «Am Containerbahnhof» in Lichtenberg ist nach einem Defekt in sich zusammengefallen. Jörg Carstensen/dpa

Berlin -Für obdachlose Menschen soll die große Traglufthalle in Berlin-Lichtenberg von diesem Montagabend an wieder als Notunterkunft zur Verfügung stehen. Voraussichtlich könnten wieder bis zu 120 Menschen in der Halle am Containerbahnhof übernachten, sagte eine Sprecherin der Berliner Stadtmission am Montag auf Anfrage. Nach einem technischen Defekt am Wochenende und vorsorglicher Evakuierung seien etwa Geräte überprüft worden. Nun sei die Halle wieder aufgeblasen.