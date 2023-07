Stadtreinigung klagt über mehr Müll bei Techno-Parade „Rave the Planet“ in Berlin

Müll und Flaschen liegen am Sonntagnachmittag im Tiergarten entlang der Route der Techno-Parade „Rave the Planet“.

Müll und Flaschen liegen am Sonntagnachmittag im Tiergarten entlang der Route der Techno-Parade „Rave the Planet“. Christoph Söder/dpa

Berlin -Jede Menge Arbeit für die Berliner Stadtreinigung (BSR): Nach der Techno-Parade „Rave the Planet“ am Samstag musste die BSR aufräumen. Nach Angaben der Stadtreinigung ist dabei mehr Müll angefallen als im Vorjahr. Rund 165 Kubikmeter Abfall seien nach der Veranstaltung auf der Demo-Strecke Straße des 17. Juni eingesammelt worden, teilte das Unternehmen am Montag bei Twitter mit.

Das seien etwa 30 Kubikmeter mehr als im Vorjahr. Besonders ärgerlich: Nach Einschätzung der BSR blieben wieder viele Glasflaschen zurück – und dadurch auch viele Glasscherben. „Das war bereits im Vorjahr ein Problem“, sagte ein Sprecher. Konkrete Angaben zur Glasmenge seien jedoch nicht möglich.

Die BSR war nach eigenen Angaben mit rund 140 Beschäftigten und 55 Fahrzeugen im Einsatz – allerdings nur auf der Straße. Für die Reinigung der angrenzenden Grünflächen des Tiergartens sei nicht das Unternehmen, sondern das Bezirksamt Mitte zuständig, so der Sprecher.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Umweltschutz und Müllvermeidung sollten wichtiges Anliegen der Parade sein

Rund 200.000 Menschen hatten nach Polizeiangaben an der Demo-Parade „Rave the Planet“ teilgenommen, die Veranstalter sprachen von etwa 300.000. Im Vorjahr waren von beiden Seiten die gleichen Teilnehmerzahlen genannt worden.

Die Veranstalter hatten im Vorfeld Umweltschutz und Müllvermeidung als eines ihrer Anliegen genannt und für Sonntag Freiwillige für eine Reinigungsaktion im Tiergarten aufgerufen. Am Nachmittag waren dort aber noch haufenweise Essensreste, Plastikbecher, Flaschen und Scherben zu finden.